Поліція Фінляндії підозрює, що електрокабель у Балтійському морі було пошкоджено якорем

Фінська поліція виявила на дні Балтійського моря сліди протяжністю на десятки кілометрів. Передбачається, що танкер, який перевозив російську нафту, порвав лінію електропередачі та 4 телекомунікаційні кабелі своїм якорем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що в середу, 25 грудня, стало відомо про пошкодження 658-мегаватного (МВт) підводного електрокабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Наразі між двома країнами залишився тільки 358-мегаватний Estlink 1. За словами операторів енергосистеми, Estlink 2, можливо, не буде введено в експлуатацію аж до серпня 2025 року.

Наступного дня після інциденту на борт судна Eagle S, яке зареєстровано на островах Кука, піднялися співробітники фінської поліції та берегової охорони. Після воно вирушило у фінські води, де відбувся допит екіпажу затриманого танкера.

Поліція підозрює, що шкоду було завдано саме цим судном, яке тягло свій якір морським дном. Зокрема, слідчі виявили "слід, що волочиться", але поки що не знайшли зниклий якір. За словами Самі Пайли, тактичного керівника і головного інспектора Національного бюро розслідувань Фінляндії, протяжність сліду становить десятки кілометрів.

На фотографіях Eagle S, зроблених у п'ятницю, видно, що у судна відсутній якір по лівому борту.

Митна служба Фінляндії вважає, що це судно є частиною "тіньового флоту" застарілих танкерів, які використовуються для обходу санкцій на експорт російських нафти.

Кремль у п'ятницю заявив, що захоплення судна Фінляндією не викликає у Москви особливого занепокоєння. Також Росія заперечує свою причетність до будь-яких попередніх інцидентів, що призвели до пошкодження інфраструктури в Прибалтиці.