ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Поліція Фінляндії підозрює, що електрокабель у Балтійському морі було пошкоджено якорем

Понеділок 30 грудня 2024 07:30
UA EN RU
Поліція Фінляндії підозрює, що електрокабель у Балтійському морі було пошкоджено якорем Фото: поліція підозрює, що збитків було завдано саме цим судном Eagle S (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Фінська поліція виявила на дні Балтійського моря сліди протяжністю на десятки кілометрів. Передбачається, що танкер, який перевозив російську нафту, порвав лінію електропередачі та 4 телекомунікаційні кабелі своїм якорем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що в середу, 25 грудня, стало відомо про пошкодження 658-мегаватного (МВт) підводного електрокабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Наразі між двома країнами залишився тільки 358-мегаватний Estlink 1. За словами операторів енергосистеми, Estlink 2, можливо, не буде введено в експлуатацію аж до серпня 2025 року.

Наступного дня після інциденту на борт судна Eagle S, яке зареєстровано на островах Кука, піднялися співробітники фінської поліції та берегової охорони. Після воно вирушило у фінські води, де відбувся допит екіпажу затриманого танкера.

Поліція підозрює, що шкоду було завдано саме цим судном, яке тягло свій якір морським дном. Зокрема, слідчі виявили "слід, що волочиться", але поки що не знайшли зниклий якір. За словами Самі Пайли, тактичного керівника і головного інспектора Національного бюро розслідувань Фінляндії, протяжність сліду становить десятки кілометрів.

На фотографіях Eagle S, зроблених у п'ятницю, видно, що у судна відсутній якір по лівому борту.

Митна служба Фінляндії вважає, що це судно є частиною "тіньового флоту" застарілих танкерів, які використовуються для обходу санкцій на експорт російських нафти.

Кремль у п'ятницю заявив, що захоплення судна Фінляндією не викликає у Москви особливого занепокоєння. Також Росія заперечує свою причетність до будь-яких попередніх інцидентів, що призвели до пошкодження інфраструктури в Прибалтиці.

Нагадаємо, що за даними видання Yle, Фінляндія, зупинивши російський тіньовий танкер, запобігла ще кільком серйознішим диверсіям. В іншому випадку, судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Фінляндія Прибалтика Балтійське море
NEWS
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту