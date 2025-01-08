Найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів "тіньового флоту" Москви, - Reuters

Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити у свої порти в східній китайській провінції. Там розташовано безліч НПЗ, які є найбільшими імпортерами нафти з країн, що перебувають під ембарго США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія Shandong Port Group контролює великі порти на східному узбережжі Китаю, включно з Циндао, Жічжао і Яньтай, які є основними терміналами для імпорту санкціонованої нафти.

Минулого року провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% імпорту Китаю.

Вашингтон минулого місяця ввів додаткові санкції проти компаній і "тіньового флоту", які займаються іранською нафтою. Обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, як очікується, ще більше посилить санкції проти Ірану, як він це робив під час своєї першої адміністрації.

За словами трейдерів, заборона може уповільнити імпорт до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти.

Повідомлення порту Шаньдун забороняє портам швартуватися, розвантажуватися або надавати суднові послуги суднам зі списку Управління з контролю за іноземними активами, який веде Міністерство фінансів США.

Заборону було введено після того, як на початку січня в порту Яньтай розвантажився танкер Eliza II, що перебуває під санкціями.

За оцінками компанії Vortexa, що відстежує рух танкерів, у грудні вісім дуже великих танкерів місткістю два мільйони барелів кожен вивантажували в Шаньдуні переважно іранську нафту. До числа цих суден увійшли Phonix, Vigor, Quinn і Divine, які всі перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Тіньовий флот

За словами Мішель Візе Бокманн, головного аналітика групи морських даних Lloyd's List Intelligence, активний тіньовий флот, що перевозить іранську, російську і венесуельську нафту, оцінюють приблизно в 669 танкерів.

За її словами, з цього загального числа 250-300 танкерів зазвичай були задіяні в перевезенні російської нафти, в це число не входять найбільший іранський оператор NITC і російська танкерна група "Совкомфлот".

У період із жовтня до грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 35 танкерів, що входять до "тіньового флоту" Ірану, за винятком суден, експлуатованих NITC. На початку 2024 року Вашингтон запровадив окремі санкції проти "Совкомфлота".