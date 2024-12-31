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У Фінляндії сімом морякам танкера "тіньового флоту" РФ заборонили виїжджати з країни

Вівторок 31 грудня 2024 21:51
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У Фінляндії сімом морякам танкера "тіньового флоту" РФ заборонили виїжджати з країни Ілюстративне фото: танкер Eagle S затримала Фінляндія (marinetraffic.com)
Автор: Іван Носальський

Фінська поліція заборонила сімом членам екіпажу танкера Eagle S виїжджати з країни. Вони могли пошкодити чотири підводні кабелі в Балтійському морі.

Про це заявила слідчий карного розшуку Центрального управління кримінальної поліції Еліна Катаямякі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Заборона на виїзд - це менш обмежувальний захід, ніж арешт і тримання під вартою, який застосовується тому, що поліція зацікавлена в забезпеченні досудового розслідування і в тому, щоб залучені особи залишалися доступними під час слідчих заходів", - зазначила Катаямякі.

За її словами, кількість осіб, на яких поширюється заборона на виїзд, ще може змінитися.

Зі свого боку професор кримінального права Матті Толванен наголосив, що заборона на виїзд означає, що у поліції є підстави припускати, що екіпаж міг брати участь у вандалізмі за обтяжуючих обставин.

При цьому членів екіпажу можуть заарештувати, якщо вони спробують порушити заборону на виїзд.

Пошкодження кабелю в Балтійському морі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що між Фінляндією та Естонією стався розрив кабелю Estlink 2.

У районі, де був пошкоджений кабель, помітили судно російського "тіньового флоту" Eagle S. Він міг порвати кабель своїм якорем.

Фінляндія вирішила затримати танкер. Зараз він перебуває в одному з фінських портів.

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