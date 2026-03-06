Понад 2000 ракет на рік: у ЄС назвали критичну потребу України для ППО

Україні необхідно понад 2000 ракет для систем ППО щороку, щоб ефективно відбивати російські атаки.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Варшаві.
Кубілюс розпочав спеціальний візит країнами ЄС, обравши Польщу як перший пункт.
За його словами, саме Варшава є ключовим майданчиком для розгортання європейського оборонного виробництва.
Єврокомісар наголосив, що ЄС готує потужний фінансовий пакет, де 60 млрд євро у 2026-2027 роках підуть на ракети, дрони та снаряди калібру 155 мм для України.
Найбільшим викликом залишається забезпечення систем Patriot. Лише за зимовий період Україні знадобилося близько 700 ракет типів PAC-2 та PAC-3 - це фактично весь річний обсяг виробництва американських підприємств.
"Тепер цілком зрозуміло, що після іранської кризи для нас у Європі стало ще більш нагальним нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони та протибалістичних ракет", - резюмував Кубілюс.
Єврокомісар підкреслив, що за 2025 рік Росія випустила по Україні майже 2000 ракет, з яких близько 900 були балістичними.
Саме тому потреба у понад 2000 ракет на рік є критичною для виживання української інфраструктури.
"З трьох основних пріоритетів (ракети, дрони, боєприпаси) виглядає так, що ракети зараз є дійсно найскладнішим завданням", - додав він.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому балістичні ракети РФ є найскладнішими цілями для збиття. Основна причина полягає у величезній швидкості та траєкторії польоту, що залишає системам ППО лічені хвилини на реакцію.
Наразі понад 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.
Також у Кабміні наголошували, що Україні гостро бракує протибалістичних ракет, оскільки Росія випускає їх значно швидше, ніж західні партнери встигають виробляти нові запаси.
Крім того, для залучення інвестицій в оборонний сектор уряд ухвалив рішення, згідно з яким приватні компанії зможуть брати в оренду державні потужності для виробництва зброї та техніки.