Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Более 2000 ракет в год: в ЕС назвали критическую потребность Украины для ПВО

19:35 06.03.2026 Пт
Что нужно, чтобы украинская ПВО стабильно сдерживала атаки?
aimg Сергей Козачук
Фото: еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (Getty Images)

Украине необходимо более 2000 ракет для систем ПВО ежегодно, чтобы эффективно отражать российские атаки.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Варшаве.

Читайте также: Частные компании смогут брать "в аренду" ПВО со складов ВСУ: о чем идет речь

"Ракетный тур" по Европе

Кубилюс начал специальный визит по странам ЕС, выбрав Польшу в качестве первого пункта.

По его словам, именно Варшава является ключевой площадкой для развертывания европейского оборонного производства.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС готовит мощный финансовый пакет, где 60 млрд евро в 2026-2027 годах пойдут на ракеты, дроны и снаряды калибра 155 мм для Украины.

Дефицит ракет для Patriot

Самым большим вызовом остается обеспечение систем Patriot. Только за зимний период Украине понадобилось около 700 ракет типов PAC-2 и PAC-3 - это фактически весь годовой объем производства американских предприятий.

"Теперь вполне понятно, что после иранского кризиса для нас в Европе стало еще более насущным наращивать производство средств противовоздушной обороны и противобаллистических ракет", - резюмировал Кубилюс.

Приоритеты и угрозы

Еврокомиссар подчеркнул, что за 2025 год Россия выпустила по Украине почти 2000 ракет, из которых около 900 были баллистическими.

Именно поэтому потребность в более 2000 ракет в год является критической для выживания украинской инфраструктуры.

"Из трех основных приоритетов (ракеты, дроны, боеприпасы) выглядит так, что ракеты сейчас действительно является самой сложной задачей", - добавил он.

Проблема защиты от баллистики

Напомним, ранее мы объясняли, почему баллистические ракеты РФ являются самыми сложными целями для сбивания. Основная причина заключается в огромной скорости и траектории полета, что оставляет системам ПВО считанные минуты на реакцию.

Сейчас более 80% территории Украины остаются незащищенными от ударов баллистикой. Эффективно противодействовать таким атакам могут только комплексы типа Patriot или SAMP/T, которых на вооружении ВСУ все еще недостаточно.

Также в Кабмине отмечали, что Украине остро не хватает противобаллистических ракет, поскольку Россия выпускает их значительно быстрее, чем западные партнеры успевают производить новые запасы.

Кроме того, для привлечения инвестиций в оборонный сектор правительство приняло решение, согласно которому частные компании смогут брать в аренду государственные мощности для производства оружия и техники.

