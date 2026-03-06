Более 2000 ракет в год: в ЕС назвали критическую потребность Украины для ПВО

"Ракетный тур" по Европе

Кубилюс начал специальный визит по странам ЕС, выбрав Польшу в качестве первого пункта.

По его словам, именно Варшава является ключевой площадкой для развертывания европейского оборонного производства.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС готовит мощный финансовый пакет, где 60 млрд евро в 2026-2027 годах пойдут на ракеты, дроны и снаряды калибра 155 мм для Украины.

Дефицит ракет для Patriot

Самым большим вызовом остается обеспечение систем Patriot. Только за зимний период Украине понадобилось около 700 ракет типов PAC-2 и PAC-3 - это фактически весь годовой объем производства американских предприятий.

"Теперь вполне понятно, что после иранского кризиса для нас в Европе стало еще более насущным наращивать производство средств противовоздушной обороны и противобаллистических ракет", - резюмировал Кубилюс.

Приоритеты и угрозы

Еврокомиссар подчеркнул, что за 2025 год Россия выпустила по Украине почти 2000 ракет, из которых около 900 были баллистическими.

Именно поэтому потребность в более 2000 ракет в год является критической для выживания украинской инфраструктуры.

"Из трех основных приоритетов (ракеты, дроны, боеприпасы) выглядит так, что ракеты сейчас действительно является самой сложной задачей", - добавил он.