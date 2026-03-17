Понад 200 українців допомагають країнам Близького Сходу збивати "Шахеди", - Зеленський

Зеленський наголосив, що йдеться про військових експертів, які знають, як захищатися від безпілотників типу "Шахед".

"Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта. Ми працюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб іранський терор проти своїх сусідів мав успіх", - сказано в заяві українського президента.

Допомога України на Близькому Сході

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

За його словами, Вашингтон звернувся до Києва з проханням про допомогу 5 березня, а українська команда вирушила вже наступного дня.

При цьому президент США Дональд Трамп каже, що йому не потрібна допомога на Близькому Сході, заявивши, що Зеленський є "останньою людиною", від якої потрібна допомога.