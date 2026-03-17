Более 200 украинцев помогают странам Ближнего Востока сбивать "Шахеды", - Зеленский

Зеленский отметил, что речь идет о военных экспертах, которые знают, как защищаться от беспилотников типа "Шахед".

"Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Мы работаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы иранский террор против своих соседей имел успех", - сказано в заявлении украинского президента.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Напомним, недавно в интервью The New York Times Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты американских военных баз в Иордании.

По его словам, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, а украинская команда отправилась уже на следующий день.

При этом президент США Дональд Трамп говорит, что ему не нужна помощь на Ближнем Востоке, заявив, что Зеленский является "последним человеком", от которого нужна помощь.