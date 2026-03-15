Зеленський остання людина, від якої потрібна допомога: Трамп про ситуацію на Близькому Сході
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не потрібна допомога в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході. Причому він стверджує, що український президент це остання людина, від якої потрібна допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Як відомо, на початку березня президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти американським військам і їхнім союзникам на Близькому Сході в перехопленні іранських дронів, використовуючи досвід українських військових у збитті російських безпілотників.
Однак Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", додавши, що "остання людина, від якої нам потрібна допомога - це Зеленський".
При цьому лідер президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.
Також Трамп знову допустив, що Росія може ділитися з Іраном розвідданими про розташування американських військ, аргументувавши це тим, що деяку інформацію США передають Україні та намагаються встановити мир між країнами.
Відмова США від допомоги
Нагадаємо, що днями Дональд Трамп уже говорив, що його країна не потребує допомоги України в захисті від дронів. Він підкреслив, що Київ нібито жодним чином не допомагає Вашингтону в цьому питанні.
При цьому сам Володимир Зеленський назвав слова Трампа "риторикою".
"Риторика - це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - сказав президент, коментуючи заяву Трампа.