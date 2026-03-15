Зеленський остання людина, від якої потрібна допомога: Трамп про ситуацію на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не потрібна допомога в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході. Причому він стверджує, що український президент це остання людина, від якої потрібна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Як відомо, на початку березня президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти американським військам і їхнім союзникам на Близькому Сході в перехопленні іранських дронів, використовуючи досвід українських військових у збитті російських безпілотників.

Однак Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", додавши, що "остання людина, від якої нам потрібна допомога - це Зеленський".

При цьому лідер президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

Також Трамп знову допустив, що Росія може ділитися з Іраном розвідданими про розташування американських військ, аргументувавши це тим, що деяку інформацію США передають Україні та намагаються встановити мир між країнами.