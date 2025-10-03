Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері у четвер, 2 жовтня, через появу в його районі невідомих дронів.

Закриті були злітно-посадкові смуги.

Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

"Федеральна поліція повідомила вночі, що кілька людей заявили про дрон поблизу летовища. Згодом надходили й повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька", - пише видання.

Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію у пошуку безпілотних літальних апаратів та можливих підозрюваних, проте безрезультатно.

Дрони на півночі Німеччини

Раніше повідомлялось, що в ніч на 26 вересня у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини були зафіксовані підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.

Кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені над університетською клінікою, електростанцією і поблизу будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт заявив про "загрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам.

У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.