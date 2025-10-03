У Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи

У Європі посилюються суперечки навколо безпеки повітряного простору: серія інцидентів із дронами паралізувала роботу аеропортів, викликавши критику на адресу керівництва Євросоюзу і заклики до рішучих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників. В інтерв'ю він заявив, що дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати.

"Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перетинає повітряний простір НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з безпілотниками?" - зазначив він.

За словами О'Лірі, три тижні тому дрони вивели з ладу аеропорти Польщі на чотири години, а минулого тижня аналогічні випадки торкнулися Данії.

"Це створює перебої, і ми закликаємо до дій", - додав він.

Сумніви в "Стіні дронів"

Глава Ryanair також поставив під сумнів ефективність так званої "Стіни дронів".

"Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - сказав він.

О'Лірі піддав різкій критиці європейських лідерів: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від Росії?"

Порушення повітряного простору ЄС

За останні тижні країни НАТО фіксують провокації з боку РФ. Серед них - проникнення дронів і військових літаків у європейський повітряний простір.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

Через кілька днів невідомі безпілотники змусили тимчасово закрити головний аеропорт Данії та були помічені над Осло. Подібні випадки зафіксовано також над військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна у Швеції.