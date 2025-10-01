У Німеччині помітили масові польоти дронів над стратегічними об'єктами, - Bild

У ніч на 26 вересня у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Так, кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені над університетською клінікою, електростанцією, а також поблизу будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом.

Згідно з внутрішніми документами, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу розвідати місцевість. Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Хто стоїть за польотами, поки що неясно. Але експерти відзначають схожість із серією недавніх інцидентів у Данії, де через дрони тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там влада не виключає російського сліду.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт заявив про "загрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам. У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.