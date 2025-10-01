У Німеччині помітили масові польоти дронів над стратегічними об'єктами, - Bild
У ніч на 26 вересня у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Так, кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені над університетською клінікою, електростанцією, а також поблизу будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом.
Згідно з внутрішніми документами, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу розвідати місцевість. Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Хто стоїть за польотами, поки що неясно. Але експерти відзначають схожість із серією недавніх інцидентів у Данії, де через дрони тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там влада не виключає російського сліду.
На тлі цих подій міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт заявив про "загрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам. У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.
Польоти невідомих дронів
Нагадаємо, за останні два тижні у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.
Так, 27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.
Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".
Також 29 вересня було помічено політ безплотника над норвезьким газовим родовищем Equinor у Північному морі.