Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов

Иллюстративное фото: более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Вечером 2 октября в районе мюнхенского аэропорта были замечены неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в немецком издании Der Spieigel.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером в четверг, 2 октября, из-за появления в его районе неизвестных дронов.

Закрыты были взлетно-посадочные полосы.

Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

"Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких", - пишет издание.

Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.

Дроны на севере Германии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены над университетской клиникой, электростанцией и вблизи здания местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе для безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам.

В Бундестаге также готовят закон, который позволит армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.

 

Полеты дронов над странами Европы

За последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 9 сентября российские беспилотники залетели в Польшу, а 19 сентября три истребителя МиГ-31 пересекли границу Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут. Этот инцидент стал самым серьезным за последние два десятилетия.

27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

В тоже время в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.

ДрониАэропортМюнхен