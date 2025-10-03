Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером в четверг, 2 октября, из-за появления в его районе неизвестных дронов.

Закрыты были взлетно-посадочные полосы.

Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

"Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких", - пишет издание.

Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.

Дроны на севере Германии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены над университетской клиникой, электростанцией и вблизи здания местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе для безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам.

В Бундестаге также готовят закон, который позволит армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.