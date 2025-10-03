Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони
Ввечері 2 жовтня в районі мюнхенського аеропорту були помічені невідомі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію у німецькому виданні Der Spieigel.
Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері у четвер, 2 жовтня, через появу в його районі невідомих дронів.
Закриті були злітно-посадкові смуги.
Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.
"Федеральна поліція повідомила вночі, що кілька людей заявили про дрон поблизу летовища. Згодом надходили й повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька", - пише видання.
Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію у пошуку безпілотних літальних апаратів та можливих підозрюваних, проте безрезультатно.
Дрони на півночі Німеччини
Раніше повідомлялось, що в ніч на 26 вересня у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини були зафіксовані підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.
Кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені над університетською клінікою, електростанцією і поблизу будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт заявив про "загрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам.
У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.
Польоти дронів над країнами Європи
За останні два тижні у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.
Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.
27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.
Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".
У тоже час у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.