Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони

Німеччина, П'ятниця 03 жовтня 2025 05:17
Ілюстративне фото: понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ввечері 2 жовтня в районі мюнхенського аеропорту були помічені невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію у німецькому виданні Der Spieigel.

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері у четвер, 2 жовтня, через появу в його районі невідомих дронів.

Закриті були злітно-посадкові смуги.

Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

"Федеральна поліція повідомила вночі, що кілька людей заявили про дрон поблизу летовища. Згодом надходили й повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька", - пише видання.

Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію у пошуку безпілотних літальних апаратів та можливих підозрюваних, проте безрезультатно.

Дрони на півночі Німеччини

Раніше повідомлялось, що в ніч на 26 вересня у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини були зафіксовані підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.

Кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені над університетською клінікою, електростанцією і поблизу будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт заявив про "загрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам.

У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.

Польоти дронів над країнами Європи

За останні два тижні у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.

Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".

У тоже час у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.

