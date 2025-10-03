ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов

Германия, Пятница 03 октября 2025 05:17
UA EN RU
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов Иллюстративное фото: более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Вечером 2 октября в районе мюнхенского аэропорта были замечены неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в немецком издании Der Spieigel.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером в четверг, 2 октября, из-за появления в его районе неизвестных дронов.

Закрыты были взлетно-посадочные полосы.

Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

"Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких", - пишет издание.

Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.

Дроны на севере Германии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены над университетской клиникой, электростанцией и вблизи здания местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе для безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам.

В Бундестаге также готовят закон, который позволит армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.

Полеты дронов над странами Европы

За последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 9 сентября российские беспилотники залетели в Польшу, а 19 сентября три истребителя МиГ-31 пересекли границу Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут. Этот инцидент стал самым серьезным за последние два десятилетия.

27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

В тоже время в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Аэропорт Мюнхен
Новости
Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы
Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным