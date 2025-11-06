Понад 100 вибухів, пошкоджено енергооб'єкт та будинки: наслідки атаки на Чернігівщину

Російські окупанти здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території Чернігівської області. Протягом доби з 5 на 6 листопада в регіоні пролунало 104 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Також він показав кадри наслідків ворожих атак на Чернігівську область.

"Минулої доби під атакою були 17 населених пунктів. 35 обстрілів - 104 вибухи", - проінформував Чаус.

Вночі атаки безпілотників продовжилися. Зокрема, дрони летіли в напрямку Чернігова, однак влучань, як уточнив посадовець, на території міста не зафіксовано.

У Корюківському районі уламками дрона пошкоджено житловий будинок і автомобіль.

На місці прильоту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. У Ніжинському районі, за даними Чауса, противник завдав удару по транспортній інфраструктурі.

За словами голови ОВА, учора ввечері російські безпілотники - "Герані" - атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

Атаки на Чернігівську область

Чернігів і область уже кілька місяців перебувають під постійними російськими атаками. Місцеві жителі живуть у складних умовах - через обстріли регіон регулярно стикається з відключеннями світла, перебоями з опаленням та водопостачанням.

Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись зробити життя цивільних максимально важким.

1 листопада окупанти завдали удару двома балістичними ракетами по Менській громаді Чернігівської області. Під вогонь потрапило сільськогосподарське підприємство, де зафіксовано руйнування.

Раніше повідомлялося, що ворог ударив по телевежі в центрі Чернігова - споруда зазнала пошкоджень.

Також російські війська атакували один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі, унаслідок чого під удар потрапила ремонтна бригада, яка працювала на місці.

Як виживають в Чернігові з блекаутами і дронами - читайте в репортажі РБК-Україна.