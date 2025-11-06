Более 100 взрывов, повреждены энергообъект и дома: последствия атаки на Черниговщину

Российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Черниговской области. В течение суток с 5 на 6 ноября в регионе прозвучало 104 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

По словам главы ОГА, вчера вечером российские беспилотники - "Герани" - атаковали энергообъект в приграничной общине Черниговского района.

На месте прилета возник пожар, который оперативно ликвидировали. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.



В Нежинском районе, по данным Чауса, противник нанес удар по транспортной инфраструктуре.

В Корюковском районе обломками дрона повреждены жилой дом и автомобиль.

Ночью атаки беспилотников продолжились. В частности, дроны летели в направлении Чернигова, однако попаданий, как уточнил чиновник, на территории города не зафиксировано.

"За прошедшие сутки под атакой были 17 населенных пунктов. 35 обстрелов - 104 взрыва", - проинформировал Чаус.

Также он показал кадры последствий вражеских атак на Черниговскую область.

Фото: российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)