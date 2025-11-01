Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини: було два прильоти по підприємству

Армія РФ сьогодні ввечері, 1 листопада, вдарила двома балістичними ракетами по Менській громаді Чернігівської області. Під ударом опинилися сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна на пост начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка у Facebook .

"Ворог продовжує обстрілювати Корюківський район. Увечері два прильоти зафіксовані по одному з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Імовірно, з використанням балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, в Києві та ряді областей двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Після цього над Чернігівською областю неодноразово фіксувалися швидкісні цілі (ракети).

Нагадаємо, що 27 жовтня росіяни атакували Корюківський район Чернігівської області. Того дня була інформація, що ворог завдав удару по важливому енергетичному об'єкту.

Уже наступного дня, 28 жовтня, була інформація, що росіяни знову атакували один з важливих об'єктів електропостачання в Корюківському районі. Крім того, під удар потрапила ремонтна бригада.