ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини: було два прильоти по підприємству

Субота 01 листопада 2025 21:50
UA EN RU
Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини: було два прильоти по підприємству Фото: наслідки наразі уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Армія РФ сьогодні ввечері, 1 листопада, вдарила двома балістичними ракетами по Менській громаді Чернігівської області. Під ударом опинилися сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна на пост начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка у Facebook.

"Ворог продовжує обстрілювати Корюківський район. Увечері два прильоти зафіксовані по одному з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Імовірно, з використанням балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

Мірошниченко додав, що наразі вся інформація уточнюється.

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, в Києві та ряді областей двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Після цього над Чернігівською областю неодноразово фіксувалися швидкісні цілі (ракети).

Нагадаємо, що 27 жовтня росіяни атакували Корюківський район Чернігівської області. Того дня була інформація, що ворог завдав удару по важливому енергетичному об'єкту.

Уже наступного дня, 28 жовтня, була інформація, що росіяни знову атакували один з важливих об'єктів електропостачання в Корюківському районі. Крім того, під удар потрапила ремонтна бригада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні
Новини
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні