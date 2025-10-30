Росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова

Російські війська вчора, 29 жовтня, завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова (завданого 29.10.2025 року) споруда зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Також "Суспільне" повідомляє, що в районі телевежі підіймається дим.

Фото: "Суспільне"