Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова

Чернігів, Четвер 30 жовтня 2025 17:59
Росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова Фото: росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вчора, 29 жовтня, завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова (завданого 29.10.2025 року) споруда зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Також "Суспільне" повідомляє, що в районі телевежі підіймається дим.

Росіяни вдарили по телевежі в центрі Чернігова

Фото: "Суспільне"

Обстріл України 29 жовтня

Нагадаємо, в ніч 29 жовтня Росія здійснила чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.

На Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено співробітника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

У Чернігові російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.

Чернігів Війна в Україні
