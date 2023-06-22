Помста за ордер на Путіна. Росія оголосила в розшук суддю МКС, - росЗМІ

В базі розшуку МВС Росії з'явився один із суддів Міжнародного кримінального суду. Саме він видав орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання РИА "Новости"

Суддя Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС Росії.

За даними російського видання, на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви з'явилося оголошення про розшук судді з його фотографією та підписом про звинувачення згідно зі статтею КК.

Ордер на арешт Путіна

У середині березня цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх винними у незаконній депортації українських дітей до Росії.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. При цьому ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Реакція Росії на ордер для Путіна

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що рішення МКС щодо арешту Путіна не має значення, а прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков взагалі заявив, що Москва не визнає юрисдикцію суду.

При цьому в Держдумі РФ підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.

При цьому днями МВС РФ оголосило у розшук прокурора суду в Гаазі Каріма Ахмада Ханаа також заочно висунуло обвинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду.

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