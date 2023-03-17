Що дає ордер Гааги на арешт Путіна: пояснення генпрокурора
Ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна.
"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.
Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Костін заявив, що світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.
"Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості", - додав генпрокурор.
Окремо Костін повідомив у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також орден був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.