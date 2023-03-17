Що дає ордер Гааги на арешт Путіна: пояснення генпрокурора

Ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна.

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Костін заявив, що світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

"Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості", - додав генпрокурор.

Окремо Костін повідомив у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою.