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У Росії хочуть ввести кримінальне покарання за заклики виконати рішення МКС

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Росія, Понеділок 03 квітня 2023 17:15
У Росії хочуть ввести кримінальне покарання за заклики виконати рішення МКС Фото: речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Тетяна Степанова

У Державній Думі Росії запропонували кримінальне покарання за заклики виконати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держдуми РФ.

Як повідомляється, у Держдумі РФ готують поправки до закону "Про безпеку", що забороняють у Росії діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти країни-агресора та її громадян.

Йдеться також про заборону публічних закликів до виконання рішень МКС. Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував "передбачити кримінальну відповідальність за ці злочини".

"З цією метою готуються пропозиції щодо запровадження до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів норм щодо покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі", - сказав Володін.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

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