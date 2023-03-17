Викликав істерику. У Лаврова відреагували на ордер на арешт Путіна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Захарової, ордер на арешт Путіна немає значення з правового погляду. Окрім цього вона назвала виданий ордер "рецептом" і юридично нікчемним.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань за ним не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - додала Захарова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.