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РФ заочно висунула обвинувачення прокурору суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна

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Неділя 21 травня 2023 16:43
РФ заочно висунула обвинувачення прокурору суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна Фото: прокурор МКС Карім Хан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду. Раніше видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Звинувачення висунуто прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану і судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айтале.

Росіяни кваліфікували дії прокурора як "притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності".

Водночас суддю звинуватили в "завідомо незаконному взятті під варту, а також приготуванні до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Ордер на арешт Путіна

У середині березня цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх винними у незаконній депортації українських дітей до Росії.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. При цьому ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Реакція Росії на ордер Путіна

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що рішення МКС щодо арешту Путіна не має значення, а прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков взагалі заявив, що Москва не визнає юрисдикцію суду.

При цьому в Держдумі РФ підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.

При цьому днями МВС РФ оголосило у розшук прокурора суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана.

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