Помпео подтвердил свое присутствие при разговоре Трампа и Зеленского

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что он слушал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, разговор проходил в контексте внешнеполитических целей США в отношении Украины, которые являются "чрезвычайно последовательными", в частности это противодействие российской агрессии в регионе, укрепление украинской экономики и "помощь украинцам в искоренении коррупции и взяточничества" в их бюрократии.

"Этим занимаются чиновники Госдепартамента, которых я имею честь возглавлять, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - заявил Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после выборов в Верховную раду. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

В Конгрессе США еще до публикации стенограммы, опираясь на жалобу сторудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Американский лидер в ответ обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.