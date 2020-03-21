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Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 03:01
Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

По словам Помпео, дезинформация направлена на дискредитацию действий США в борьбе с заболеванием

Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе COVID-19. Об этом на брифинге оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дезинформация направлена на дискредитацию действий США по борьбе с распространением COVID-19.

"Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран. Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - сказал Помпео.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире Соединенные Штаты на неопределенный срок приостановили выдачу иммиграционных и неиммиграционных виз во всех посольствах и консульствах США.

Также РБК-Украина писало, что в США ввели запрет на поездки из Европы. Ограничения также касаются поездок из Великобритании и Ирландии.

Кроме этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп взял на себя военные полномочия для борьбы с коронавирусом. В частности, президент США может заставить предприятия изменить производство, выпуская необходимые материалы.

Американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса обнародовал, что по состоянию на 20 марта в мире зафиксировано 10030 смертей от коронавируса.

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