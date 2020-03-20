Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч

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Всего в мире заразились вирусом 244523 людей, выздоровел - 86031, умерли 10030

Сегодня, 20 марта, американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса обнародовал, что на сегодня в мире зафиксировано 10030 смертей от коронавируса. Об этом сообщают данные Центра.

Как сообщается, наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии (3405), в Китае (3252), в Иране (1284), в Испании (833), во Франции (372), в США (205), в Британии (137).

Наибольшее количество зараженных зафиксирована в Китае (81199), Италии (41035) и Иране (18470). Также более 18 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 15 тысяч в Германии, в США - более 14 тысяч. Также более тысячи зараженных выявлено во Франции.

Больше всего людей выздоровели в Китае (71264), в Иране (5979), Италии (4440), Южной Кореи (1540), Испании (1107).

Всего в мире заразились вирусом 244523 людей, выздоровели 86031, умерли 10030.

Напомним, в Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения. Отмечается, что с 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.