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США приостановили выдачу виз во всех посольствах

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:18
США приостановили выдачу виз во всех посольствах
Фото: Государственный департамент США (statedept.tumblr.com)

Выдача виз приостановлена на неопределенный срок

Соединенные Штаты приостановили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Сообщается, что с 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз.

"В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволяют ресурсы, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные и срочные визовые услуги", - говорится в сообщении.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

Ранее США прекратили выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Выдача приостановлена на неопределенный срок.

Также РБК-Украина писало, что в США ввели запрет на поездки из Европы. Ограничения также касаются поездок из Великобритании и Ирландии.

Кроме этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп взял на себя военные полномочия для борьбы с коронавирусом. В частности, президент США может заставить предприятия изменить производство, выпуская необходимые материалы.

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