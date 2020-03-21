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Помпео звинуватив Росію, Китай та Іран в поширенні дезінформації про коронавирус

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 03:01
Помпео звинуватив Росію, Китай та Іран в поширенні дезінформації про коронавирус
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

За словами Помпео, дезінформація спрямована на дискредитацію дій США в боротьбі із захворюванням

Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про коронавирус COVID-19. Про це на брифінгу оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, дезінформація спрямована на дискредитацію дій США по боротьбі з розповсюдженням COVID-19.

"Ми точно бачили, як вона виходить з таких країн, як Китай, Росія та Іран. Ми говорили цим країнам, що вони повинні перестати це робити, що ми це не схвалюємо", - сказав Помпео.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавіруса в світі Сполучені Штати на невизначений термін призупинили видачу імміграційних і неімміграційних віз у всіх посольствах і консульствах США.

Також РБК-Україна писало, що у США ввели заборону на поїздки з Європи. Обмеження також стосуються поїздок з Великобританії та Ірландії.

Крім цього повідомлялося, що президент США Дональд Трамп взяв на себе військові повноваження для боротьби з коронавірусом. Зокрема, президент США може змусити підприємства змінити виробництво, випускаючи необхідні матеріали.

Американський Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса оприлюднив, що станом на 20 березня у світі зафіксовано 10030 смертей від коронавірусу.

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