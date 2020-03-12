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Трамп объявил о запрете поездок из Европы в США на 30 дней

Новости » Политика     12.03.2020 - 03:20
Трамп объявил о запрете поездок из Европы в США на 30 дней
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Исключением станет Великобритания

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.

В своем телевизионном обращении в среду он сказал, что все поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу 13 марта.

В то же время, Трамп сказал, что "сильные, но необходимые" ограничения не будут распространяться на Великобританию, где в настоящее время подтверждено 460 случаев вируса.

"Мы используем всю мощь федерального правительства и частного сектора для защиты американского народа. Это самая агрессивная и всеобъемлющая попытка противостоять иностранному вирусу в современной истории", - сказал Трамп.

President Trump Addresses the Nation

President Trump will address the nation LIVE at 9:00 p.m. ET.

Опубліковано The White House Середа, 11 березня 2020 р.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовит обращение к нации из-за вспышки коронавируса в мире.

"Если мы быстро избавимся от него (коронавируса, - ред.), все решится само собой... Сегодня вечером я сделаю заявление о том, что я решил предпринять, и что будет делать наша страна", - сказал Трамп.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.

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