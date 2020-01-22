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Помпео готов дать показания в Сенате в деле об импичменте Трампа

Новости » Политика     22.01.2020 - 20:48
Помпео готов дать показания в Сенате в деле об импичменте Трампа
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео даст показания, если будет по закону обязан это сделать

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что готов дать показания в рамках разбирательства в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео уточнил, что даст показания, если будет по закону обязан это сделать.

"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", - сказал госсекретарь.

По словам Помпео, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.

Ранее сообщалось,Трамп считает, что показания в Сенате бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео по делу об импичменте представляют угрозу нацбезопасности Америки.

РБК-Украина писало, что административно-бюджетное управление при президенте Соединенных Штатов опубликовало документы, касающиеся блокировки военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа.

Напомним, что Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.

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