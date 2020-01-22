В Сенате США изменили резолюцию относительно порядка проведения импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сторонам предоставили больше времени для высказывания вступительных аргументов

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл изменил свою резолюцию, которая определяет порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса, после критики демократов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Документ необходим для того, чтобы дать сторонам по три дня на выражение их вступительных аргументов.

"Макконнелл в последнюю минуту внес изменения в свою резолюцию относительно судебного процесса по импичменту Трампа, чтобы дать сторонам по три дня на выражение их вступительных аргументов, общая продолжительность которых может быть не более 24 часов", - говорится в сообщении.

До этого каждой стороне предоставлялось два дня по 12 часов, что означало бы проведение слушаний поздно ночью.

Резолюция также позволяет каждой стороне выбрать, сколько людей может выступить с аргументами.

В то же время, главный спор о том, будут ли проводиться слушания с дополнительными свидетелями по делу импичмента, на чем настаивают демократы, остается открытой.

Напомним, 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.