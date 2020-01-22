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Трамп считает показания Болтона и Помпео в деле об импичменте угрозой нацбезопасности США

Новости » Политика     22.01.2020 - 15:55
Трамп считает показания Болтона и Помпео в деле об импичменте угрозой нацбезопасности США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Болтон и Помпео знают мысли Трампа о лидерах других стран, которые могут навредить американской нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания в Сенате бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео по делу об импичменте представляют угрозу нацбезопасности Америки. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он хотел бы, чтобы процесс был более длительным, во время которого могли бы дать показания как Болтон и Помпео, так и другие высокопоставленные чиновники США.

"Проблема с Джоном (Болтоном - ред.) заключается в том, что это проблема национальной безопасности. Он знает некоторые мои мысли, он знает, что я думаю о лидерах. Что произойдет, если он покажет, что я думаю об определенном лидере, и это не очень позитивно? Показания Помпео также будет представлять опасность", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате. По словам бывшего советника Трампа, он готов явиться для дачи показаний в случае, если ему придет повестка с требованием явиться на слушания.

Также РБК-Украина писало, что Майк Помпео отказался от дачи показаний во время расследования импичмента в Палате представителей Конгресса США. Тогда Трамп также заявлял, что хочет, чтобы госсекретарь свидетельствовал по данному делу.

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