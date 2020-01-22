Помпео готовий дати свідчення в Сенаті у справі щодо імпічменту Трампа

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео дасть свідчення, якщо буде за законом зобов'язаний це зробити

Держсекретар США Майк Помпео заявив у середу, що готовий дати свідчення в рамках розгляду в справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео уточнив, що дасть свідчення, якщо буде за законом зобов'язаний це зробити.

"Якщо від мене, у відповідності з законом, зажадають дати свідчення, то, як я говорив раніше, я буду радий це зробити", - сказав держсекретар.

За словами Помпео, на цьому тижні він не стежив за подіями, пов'язаними зі справою про імпічмент, здійснюючи поїздку по країнах Західної півкулі.

Раніше повідомлялося,Трамп вважає, що свідчення в Сенаті колишнього радника президента з питань національної безпеки Джона Болтона і держсекретаря Майка Помпео по справі про імпічмент представляють загрозу нацбезпеці Америки.

РБК-Україна писало, що адміністративно-бюджетне управління при президентові Сполучених Штатів опублікувало документи, що стосуються блокування військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії щодо імпічменту Дональда Трампа.