ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Помилковий військовий облік жінок: що робити і коли виправлять

16:55 11.04.2026 Сб
2 хв
Що робити, якщо жінка помилково поставлена на облік та отримала штраф у "Резерв+"?
aimg Антон Корж
Помилковий військовий облік жінок: що робити і коли виправлять Ілюстративне фото: в Мінооборони дали роз'яснення щодо жінок на військовому обліку (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Міністерстві оборони України обіцяють до кінця квітня зняти з військового обліку жінок, поставлених на нього помилково. Також в МОУ пояснили, що робити, якщо жінці в "Резерв+" прийшло повідомлення про штраф.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написало Міноборони.

"Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру "Оберіг" помилково, знімуть з нього до кінця квітня", - сказано у повідомленні.

Також окремо підкреслюється, що проблема має точковий характер, а не масовий. Якщо ж у додатку "Резерв+" жінці, яку помилково поставили на військовий облік, прийшло повідомлення про штраф - воно "не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків".

В Міноборони рекомендують при отриманні такого "штрафу" звернутися:

  • на номер 1545 - це урядова гаряча лінія;
  • або на номер 1512 - це гаряча лінія Міноборони;
  • або подати звернення через застосунок "1545".

"Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня", - додали в МОУ.

Скандал з військовим обліком для жінок

Нагадаємо, скандал почавлся, коли одна з громадянок України поскаржилася, що випадково потрапила на військовий облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.

У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі. Проте у Сухопутних військах зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо - мовляв, немає технічної можливості.

Водночас у Сухопутних військах запевнили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього. А 10 квітня міністр оборони Михайло Федоров поставив крапку в скандалі: він зазначив, що все почалося з технічної помилки Харківського ТЦК. Наразі роблять усе необхідне, щоб подібних історій більше не було.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
