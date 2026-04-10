Проблема одного ТЦК: Федоров поставив крапку в скандалі з обліком жінок

12:20 10.04.2026 Пт
3 хв
Міністр розібрався у проблемі та поставив задачу
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скандал з військовим обліком жінок почався з технічної помилки Харківського ТЦК. Наразі роблять усе необхідне, щоб подібних історій більше не було.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Михайло Федоров розповів під час виступу на годині запитань до уряду.

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладений штраф, всі зняти обмеження, розшуки", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що зараз він поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було. А також щоб не було людського фактора, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК.

Також у Міноборони повідомили, що вирішили питання статусу "в розшуку" для жінок в застосунку "Резерв+".

"Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК - жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки", - додали у відомстві.

Зазначається, що зі всіх знято статус "в розшуку" ще два тижні тому. Штрафів не накладали - для цього не було причин.

Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня.

Військовий облік жінок

Нагадаємо, раніше одна з громадянок України поскаржилася, що випадково потрапила на військовий облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.

У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.

У Сухопутних військах зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо.

В інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".

Водночас у Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього.

У командуванні наголосили, що поширені в мережі повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

У законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Вчора, 9 квітня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15116-1 щодо процедури виключення жінок з військового обліку. Він пропонує запровадити чіткий механізм виключення з військового обліку.

