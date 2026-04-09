Виключення жінок з військового обліку: у Раді зареєстрували новий законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15116-1 щодо процедури виключення жінок з військового обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт.
Законопроєкт є альтернативним до поданого раніше №15116.
На відміну від основного законопроєкту, альтернативний пропонує:
- Запровадити чіткий механізм виключення з військового обліку: жінка подає заяву, після чого ТЦК та СП проводить перевірку - рішення мають ухвалити протягом 30 календарних днів.
- Передбачити винятки: якщо жінку помилково виключили або її дані відсутні в реєстрі, але вона вже служить або має чинний контракт - інформацію відновлюють.
- Встановити "перехідне правило": жінки, яких взяли на облік раніше без підтверджувальних документів, мають бути виключені автоматично протягом 90 днів після набрання чинності законом.
Фактично документ деталізує процедуру та додає строки, яких не було в основному законопроєкті.
Наразі законопроєкт надано відповідному Комітету для розгляду.
Військовий облік жінок
Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки некоректного внесення даних про жінок до системи військового обліку.
Українки виявляють свої персональні дані в застосунку "Резерв+" із відображенням військово-облікових позначок, попри те що не подавали відповідних документів і не мають підстав для перебування на такому облік.
Так одна з громадянок України поскаржилася, що випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.
У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.
У Сухопутних військах зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо.
В інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.
У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".
Водночас у Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього.
У командуванні наголосили, що поширені в мережі повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.
У законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.