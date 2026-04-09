Виключення жінок з військового обліку: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт .

Фактично документ деталізує процедуру та додає строки, яких не було в основному законопроєкті.

Законопроєкт є альтернативним до поданого раніше №15116 .

Військовий облік жінок

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки некоректного внесення даних про жінок до системи військового обліку.

Українки виявляють свої персональні дані в застосунку "Резерв+" із відображенням військово-облікових позначок, попри те що не подавали відповідних документів і не мають підстав для перебування на такому облік.

Так одна з громадянок України поскаржилася, що випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.

У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.

У Сухопутних військах зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо.

В інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".

Водночас у Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього.

У командуванні наголосили, що поширені в мережі повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

У законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.