Ошибочный воинский учет женщин: что делать и когда исправят

16:55 11.04.2026 Сб
Что делать, если женщина ошибочно поставлена на учет и получила штраф в "Резерв+"?
aimg Антон Корж
Ошибочный воинский учет женщин: что делать и когда исправят Иллюстративное фото: в Минобороны дали разъяснения относительно женщин на воинском учете (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Министерстве обороны Украины обещают до конца апреля снять с воинского учета женщин, поставленных на него по ошибке. Также в МОУ объяснили, что делать, если женщине в "Резерв+" пришло сообщение о штрафе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало Минобороны.

"Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр "Оберіг" по ошибке, снимут с него до конца апреля", - сказано в сообщении.

Также отдельно подчеркивается, что проблема имеет точечный характер, а не массовый. Если же в приложении "Резерв+" женщине, которую ошибочно поставили на воинский учет, пришло сообщение о штрафе - оно "не является привлечением к админответственности и не имеет юридических последствий".

В Минобороны рекомендуют при получении такого "штрафа" обратиться:

  • на номер 1545 - это правительственная горячая линия;
  • или на номер 1512 - это горячая линия Минобороны;
  • или подать обращение через приложение "1545".

"Ошибки уже исправляют, все случаи будут урегулированы до конца апреля", - добавили в МОУ.

Скандал с военным учетом для женщин

Напомним, скандал начался, когда одна из гражданок Украины пожаловалась, что случайно попала на воинский учет, не имея соответствующего образования. После этого было проведено служебное расследование.

В его рамках установили, что ошибочные данные внесли в систему "Оберіг" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд похожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе. Однако в Сухопутных войсках отметили, что исправить такую информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно - мол, нет технической возможности.

В то же время в Сухопутных войсках заверили, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов для этого. А 10 апреля министр обороны Михаил Федоров поставил точку в скандале: он отметил, что все началось с технической ошибки Харьковского ТЦК. Сейчас делают все необходимое, чтобы подобных историй больше не было.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
