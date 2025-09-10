У Путіна зробили заяву після атаки російських дронів на Польщу

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із російськими дронами в Польщі, який стався в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також прессекретар російського диктатора заявив, що йому "не відомо" про те, щоб до Кремля надходили запити на контакти від керівництва Польщі.

"Шахеди" масово вторглися в польське небо

У ніч на 10 вересня в Польщу вторглися російські БпЛА - в уряді країни заявили про 19 безпілотників, 4 з яких збили.

Через інцидент у небо підняли чергову авіацію, кілька аеропортів припинили роботу через небезпеку.

Зранку перші особи держави провели екстрені збори, також Варшава закликала Альянс застосувати статтю 4 НАТО, яка передбачає консультації країн-членів у разі загрози.

Невдовзі на дрони в польському небі відреагували в ЄС та низці інших країн, висловивши слова солідарності. Але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "тільки слів замало" і додав - вимагатиме більше від союзників по НАТО.

Примітно, що в НАТО дали формальний коментар стосовно дронів у Польщі і заявили лише про тісні контакти генсека з керівництвом країни.

Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився коментувати вторгнення безпілотників у польське небо.

Також ми писали про те, що РФ готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців. Про це свідчили знахідки сім-карт цих країн, знайдені в уламках збитих в Україні дронів.