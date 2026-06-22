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Помер екснардеп та ліквідатор аварії на ЧАЕС

12:29 22.06.2026 Пн
1 хв
В парламенті він очолював комітет, робота якого була пов'язана з боротьбою з корупцією
aimg Олена Чупровська
Фото: екснардеп Олександр Рябека (facebook.com oleksandr.ryabeka)

Помер народний депутат України V та VI скликань Олександр Рябека - науковець, правозахисник і учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Верховної Ради України.

Хто такий Олександр Рябека

У парламенті він очолював підкомітет з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Крім депутатської діяльності, Рябека був науковцем і правозахисником.

Також він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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"З сумом повідомляємо, що вчора, 21 червня, помер народний депутат України V та VI скликань, науковець та правозахисник Олександр Рябека", - йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 червня пішов із життя Сергій Осика - нардеп трьох скликань, науковець і колишній віце-прем'єр-міністр, який у 1994-1996 роках брав участь у підготовці проекту Конституції України.

Раніше у червні Верховна Рада також повідомила про смерть В'ячеслава Бєльського - народного депутата II скликання, який голосував за ухвалення Конституції України у 1996 році.

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