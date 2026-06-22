Умер экс-нардеп и ликвидатор аварии на ЧАЭС

Кто такой Александр Рябека

В парламенте он возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Помимо депутатской деятельности, Рябека был ученым и правозащитником.

Также он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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"С прискорбием сообщаем, что вчера, 21 июня, скончался народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека", - говорится в сообщении Верховной Рады.