Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України
Помер Вячеслав Бєльський - український політик, народний депутат II скликання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
У повідомленні парламенту наголосили, що Бєльський був серед тих, хто заклав основи сучасної української державності.
"Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності", - йдеться у дописі Верховної Ради.
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Він працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. Керівництво парламенту висловило співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав покійного.
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