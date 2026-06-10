Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України .

У повідомленні парламенту наголосили, що Бєльський був серед тих, хто заклав основи сучасної української державності.

"Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності", - йдеться у дописі Верховної Ради.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Він працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. Керівництво парламенту висловило співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав покійного.

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