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Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України

20:50 10.06.2026 Ср
1 хв
Покійний залишився в історії завдяки одному з найважливіших голосувань незалежної України
aimg Валерія Абабіна
Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України Фото: Помер український політик Вячеслав Бєльський (Getty Images)
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Помер Вячеслав Бєльський - український політик, народний депутат II скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

У повідомленні парламенту наголосили, що Бєльський був серед тих, хто заклав основи сучасної української державності.

"Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності", - йдеться у дописі Верховної Ради.

Помер один із нардепів, який ухвалював Конституцію України

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Він працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. Керівництво парламенту висловило співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав покійного.

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Нагадаємо, у січні 2026 року з життя пішов нардеп Олександр Кабанов з фракції "Слуга народу" - він помер на 53-му році.

У травні цього року не стало ексголови Нацбанку Степана Кубіва, народного депутата кількох скликань.

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