ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Помер народний депутат, який готував проект Конституції України

20:26 16.06.2026 Вт
2 хв
Він був народним депутатом трьох скликань
aimg Іван Носальський
Помер народний депутат, який готував проект Конституції України Фото: Сергій Осика (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Помер Сергій Осика - колишній народний депутат кількох скликань та один із тих, хто готував проект Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

Державна діяльність та внесок у розробку Конституції

Сергій Осика був науковцем і входив до складу Конституційної комісії при Президентові України у 1994-1996 роках. Він готував проект Конституції України до історичного голосування в сесійній залі парламенту.

Окрім наукової діяльності, він займався державною політикою та обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України.

Робота в парламенті та нагороди

Протягом політичної кар’єри Сергія Осику тричі обирали до Верховної Ради - він був народним депутатом IV, V та VI скликань. Під час парламентської діяльності політик працював у кількох ключових напрямках:

  • входив до складу комітету з питань правової політики;
  • обіймав посаду заступника голови комітету з питань фінансів та банківської діяльності;
  • працював заступником голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
  • був першим заступником голови комітету з питань економічної політики.

За вагомий внесок у розвиток держави Сергія Осику нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого екс-нардепа.

До речі, нещодавно помер В'ячеслав Бєльський - один із народних депутатів, який голосував за прийняття Конституції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Конституция Верховна рада Депутати
Новини
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt