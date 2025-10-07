За 2000 км від України. Дрони атакували Тюменський НПЗ у Росії

В понеділок, 6 жовтня, два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Astra в Telegram .

Зазначається, що увечері 6 жовтня щонайменше два безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод.

Раніше він мав назву "Антипинський НПЗ" і був найбільшим незалежним нафтопереробним заводом в Росії з потужністю 7,5 млн тонн на рік.

Інформаційний центр уряду Тюменської області повідомив, що на території місцевого підприємства нібито знешкоджено три безпілотники.

"Оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає. Вибухів і горіння не допущено. Всі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі і не припиняли свою роботу", - заявила місцева влада.

Водночас мешканці Антипіно заявляли про два вибухи. Крім того, на вулицях міста помітили велику кількість пожежних машин.