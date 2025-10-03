Дрони атакували НПЗ в російському Орську (відео)

Ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області РФ. Зазначається, що обєкт атаки розташований в 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Повідомляється, що Орськ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. За попередніми даними, щонайменше 2 дрони впали в межах міста. Також було чути сигнал тривоги. Також на опублікованих у мережі кадрах видно дим та чутно вибухи. Повідомляється, що на заводі нібито почалася евакуація. Повідомляється, що Підприємство має проектну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та мастила різних класів.