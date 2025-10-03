Дрони атакували НПЗ в російському Орську (відео)
Ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області РФ. Зазначається, що обєкт атаки розташований в 1400 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Повідомляється, що Орськ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. За попередніми даними, щонайменше 2 дрони впали в межах міста. Також було чути сигнал тривоги.
Також на опублікованих у мережі кадрах видно дим та чутно вибухи. Повідомляється, що на заводі нібито почалася евакуація.
Повідомляється, що Підприємство має проектну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та мастила різних класів.
Атаки по НПЗ в Росії
Нагадаємо, що останнім часом в Росії все більше нафтопереробних заводів зупиняються через атаки дронів.
Так, вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання безпілотника в насосну станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.
Відомо, що злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.
Також повідомлялось, що загалом українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ, паралізувавши 38% НПЗ і створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.