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В Полтавской области восстановили движение транспорта

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 08:44
В Полтавской области восстановили движение транспорта
Фото: дорога в Полтавской области (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Дорожные службы расчистили основные трассы Полтавской области

По состоянию на утро 27 декабря после снегопадов в Полтавской области восстановили движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укравтодора".

Сообщается, что в Полтавской области восстановлено движение транспорта после вчерашних обильных снегопадов. В ГСЧС добавили, что по состоянию на 07:00 проблемные участки на трассах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены.

"Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", - добавили спасатели.

Напомним, вчера из-за погодных условий въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта. Пробки наблюдались на трассах Р-42 Лубны-Миргород-Опошня, Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг,  М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Для решения транспортной проблемы в области назначили дополнительные поезда. Несмотря на ограничения по автомобильному транспорту, движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществлялось в штатном режиме.

 

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