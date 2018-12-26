Въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта

Фото: пробки в Полтавской области facebook.com/poltsad)

Ограничения начнут действовать с 14:00

В связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Как отмечается, в настоящее время пробки ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

"В связи с сохранением сложных погодных условий просим водителей временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в дороге", - отмечают в "Укравтодоре".

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 00:00 26 декабря в Полтавской области было ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта дорогами общего пользования государственного значения по области.

Кроме того, по состоянию на утро 26 декабря, снегопады заблокировали дороги еще в трех областях Украины - Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской.

Напомним, ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что сильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта.