Из-за непогоды без света остаются около сотни населенных пунктов

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

В пяти областях обесточенными остаются 104 населенных пункта

По состоянию на 27 декабря из-за непогоды в Украине без света остаются 104 населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате дождей, мокрого снега и порывов ветра остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях. В частности, в Днепропетровской области - 65, Полтавской - 18, Кировоградской - 10, Донецкой - 8 и Черновицкой - 3 населенных пункта.

Также сообщается, что бригады облэнерго принимают меры по восстановлению электроснабжения обесточенных населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах в связи со снегопадами приостановили обучение в школах, внешкольных учреждениях и училищах. Учебный процесс приостановлен с 26 по 29 декабря включительно.

Кроме того, из-за снегопадов в Полтавской области назначили дополнительные поезда. Несмотря на ограничения по автомобильному транспорту, движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществлялось в штатном режиме.