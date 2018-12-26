Из-за снегопадов в Полтавской области назначили дополнительные поезда

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

УЗ назначила дополнительные рейсы по маршруту Харьков - Полтава - Киев

Укрзализныця назначила дополнительные поезда для перевозки граждан, движение которых осложнилось из-за непогоды в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, поезда назначили в связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в области.

Сообщается, что 27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 06:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.

В то же время, отмечается, что сейчас в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществляется в штатном режиме.

Всего через Полтаву курсируют около 30 пассажирских поездов.

Напомним, в Полтавской области на автодорогах из-за снегопадов в пробках остаются 800 автомобилей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с пробками, которые образовались в результате снегопадов, с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта.