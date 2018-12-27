У Полтавській області відновили рух транспорту

Фото: дорога в Полтавській області (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Дорожні служби розчистили основні траси Полтавської області

Станом на ранок 27 грудня після снігопадів в Полтавській області відновили рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укравтодору".

Повідомляється, що в Полтавській області відновлено рух транспорту після вчорашніх рясних снігопадів. У ДСНС додали, що станом на 07:00 проблемні ділянки на трасах М-03 Київ-Харків і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь розчищені.

"Важка інженерна техніка ДСНС України і снігоприбиральна техніка облавтодору продовжують чергування і роботу на місцях можливого ускладнення руху", - додали рятувальники.

Нагадаємо, вчора через погодні умови в'їзд до Полтавської області закрили для всіх видів транспорту. Пробки спостерігалися на трасах Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук, М-03 Київ-Харків і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

Для вирішення транспортної проблеми в області призначили додаткові поїзди. Незважаючи на обмеження щодо автомобільного транспорту, рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснювався в штатному режимі.