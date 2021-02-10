В Полтавской области произошло ДТП с грузовиками, погибли двое людей

Вблизи города Кобеляки в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части третьей статьи Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как сообщается, ДТП произошло накануне около 18:00 на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр. Тогда столкнулись грузовики MAN и Renault.

Напомним, вчера в селе Павловка возле Ивано-Франковска произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате чего погибли двое пассажиров и еще 13 человек оказались в больнице.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком на улице Олимпийской. В результате двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.

Кроме того, в Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.